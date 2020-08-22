Суббота, 22 Августа 2020 12:43

АрмИнфо. 21 августа председатель Военно-промышленного комитета Артак Давтян посетил действующий в Ереване производственный цех ЗАО <Нейтрон ГАМ> по сборке автомата Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высокотехнологической промышленности РА.

<С визита премьер-министра Армении прошел всего месяц, и уже первую партию - 1000 автоматов, цех готов предоставить нашим Вооруженным силам. Отсюда автоматы будут отправлены на склад Вооруженных сил, откуда, согласно приеятому решению, данные автоматы будут выдаваться воинским частям для боевого дежурства или выполнения боевых задач. Весь процесс сбора контролировался со стороны Комитета военной промышленности, а также соответствующих специалистов Вооруженных сил>, - отметил Давтян.

В ходе визита были представлены все этапы сбора автоматов, особое внимание было уделено многоступенчатому процессу контроля качества. Собираемые в Армении автоматы Калашникова АК-103 проходят усиленный контроль качества с целью исключения каких-либо недостатков. После каждого этапа сборки тщательно проверяются все детали, только после этого автомат переходит на следующий этап процесса.

Ознакомившись с подробностями, члены экспертной группы Комитета военной промышленности выразили удовлетворение производственным процессом и, в частности, механизмами контроля качества