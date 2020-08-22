Суббота, 22 Августа 2020 12:35

АрмИнфо. Жители общины Ехенут проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении против бывшего главы села Размика Маргаряна. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Митингующие выступают против восстановления полномочий бывшего старосты. Дело в том, что бывший глава Ехегнута Рамик Маргарян после смены власти в 2018 году под давлением досрочно сложил с себя полномочия. После чего, решением губернатора Армавирской области Гагика Мириджаняна старостой села стал Размик Мкртчян. Однако, затем Размик Маргарян обратился с иском в Административный суд, а затем и в Апелляционный суд с требованием признать решение губернатора незаконным и вернуть ему полномочия старосты села Ехегнут.

В результате, спустя полтора года Административный суд принял решение признать решение бывшего губернатора Армавирской области недействительным, и восстановить Размика Маргаряна в должности старосты села Ехегнут.

Совет старейшин предложил провести местный референдум по этому вопросу, но 11 августа это предложение было отклонено территориальной избирательной комиссией, а 20 августа - Центральной избирательной комиссией.