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 Пятница, 21 Августа 2020 17:54
Карина Манукян

Рыбаки временно перекрыли трассу Ереван-Севан в знак протиста против новых правил лова сига

Рыбаки временно перекрыли трассу Ереван-Севан в знак протиста против новых правил лова сига

АрмИнфо. 21 августа рыбаки временно перекрыли трассу Ереван-Севан в знак протиста против новых правил лова сига из озера Севан.

В беседе с журналистами рыбаки, которые являются жителями Гегаркуникской области, отметили, что из-за новых правил им будет затруднительно обеспечивать свои семьи. В частности, они назвали трудновыполнимым условие, что рыбацкие лодки должны выходить в озеро исключительно из выделенных под эти цели 17-и станций. По их словам, лов рыбы осуществляют порядка 1300 лодок, а это значит, что станции могут попросту не справиться с этой нагрузкой. Кроме того, при таком раскладе рыбаки будут жестко конкурировать друг с другом, поскольку лодки в озере будут находиться в близости друг от друга. Лов сига весом менее 500 гр.  запрещен, однако рыбаки заверяют, что именно рыба в данной весовой категории составляет большинство. По их словам, если ловить исключительно большую рыбу, то цена сига на рынке автоматически будет очень высокой. Неудовлеворены рыбаки и природоохранными выплатами в размере 65 драмов за лов 1 кг сига. По их словам, было бы целесообразнее установить некую месячную ставку на одного рыбака, которая перечислялась бы в госбюджет.

Участники акции проинформировали, что с ними уже связались представители областной администрации, Нацпарка <Севан> и Минокружающей среды, пообещав обсудить поднятые вопросы до вторника. Между тем рыбаки отметили, что если их голос не будет услышан, то они продолжат аналогичные протестные акции.

Напомним, что правительственное решение касательно разрешени в Севане лова сиг было принято 18 июня. На 2020 год разрешается вылов 200 тонн сига, при этом рыба должна весить не менее 500 граммов. При лове запрещается использование сетей толщиной менее 40 мм, а сам улов можно будет осуществлять с расстояния как минимум 500 м от берега озера. Авторы проекта решения утверждают, что данная разрешительная мера направлена на ограничение браконьерского лова.

Добавим, что в последний раз право на лов сига был предоставлен в 2004 году, и с 2005 года по сегодняшний день вылов рыбы  был запрещен.  Согласно данным Национальной Академии Наук, запасы сига в озере Севан составляют 2268 тонн, из которых 667 тонн промышленного значения. Для контроля за ловом сига на побережье планируется разместить 17 станций, которые будут предоставлять соответствующие лодки и другие плавающие средства.  Инспектор будет контролировать время выхода лодки в озеро, его возвращение, объемы выловленной рыбы. Эти данные будут периодически представляться в Министерство окружающей среды. За лов 1 кг сига устанавливается природоохранная выплата в размере 65 драмов.   В текущем году лов будет разрешен до 1 октября. В ноябре -декабре лов будет категорически запрещен в целях воспроизводства рыбы.

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