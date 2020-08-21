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 Пятница, 21 Августа 2020 16:06
Марианна Мкртчян

Пашинян созвал заседание Совбеза: В числе вопросов - угрозы исходящие от Азербайджана и Турции

Пашинян созвал заседание Совбеза: В числе вопросов - угрозы исходящие от Азербайджана и Турции

АрмИнфо. В Ереване под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна проходит очередное заседание Совета безопасности Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян открывая заседание, напомнил, что на предыдущем Совбезом была принята новая Стратегия национальной безопасности страны, и буквально через небольшой отрезок времени была зафиксирована актуальность и жизнеспособность этого документа.

"Было зафиксировано, что мы правильно оценили угрозы безопасности нашей страны, в целом стратегическая оценка нашей среды безопасности была осуществлена на высоком уровне", - сказал Пашинян, заметив, что после принятия стратегии, произошли известные Тавушские события - победоносные сражения в Тавуше.

При этом он констатировал, что на протяжении предыдущего периода Азербайджан занимал позицию, что мол, он идет на уступки Армении и международному сообществу, не решая карабахский вопрос военным путем и не инициируя военные действия.

"И мы на протяжении все этого времени призывали руководство Азербайджана не говорить с Арменией с позиции силы, на языке силы, поскольку это бесперспективная риторика. И, собственно, победоносные июльские бои по сути доказали это и то, что военного решения карабахского вопроса нет. Я думаю, что настало время властям Азербайджана принять это, потому что я много раз говорил ранее, что если есть военное решение карабахской проблемы, то народ Арцаха может констатировать, что давно его решил и завершил", - сказал Пашинян.

Глава армянского правительства также подчеркнул, что позиция Армении по карабахскому вопросу была и остается конструктивной. В этой связи он напомнил, что Армения всегда выступала за мирное урегулирование карабахского вопроса путем переговоров, вне зависимости от политического происхождения правительств и властей.

Пашинян также коснулся деструктивной политики Турции в нашем регионе, в мире в целом, и которая также отражена в стратеги Нацбезопасноти РА.

"Я думаю, что дестабилизирующая и деструктивная деятельность Турции вызывает серьезную озабоченность и обеспокоенность у наших партнеров как на Ближнем Востоке, так и в Евразийском и в Европейском регионах. Это по сути уже сформированная повестка. И в этой повестке наши действия также должны стать предметом серьезного обсуждения в Совете безопасности, правительстве, МИД, и мы будем обсуждать вопросы, связанные с этим, на сегодняшнем заседании.

В целом, самое главное, что хотелось бы сегодня констатировать - это то, что Республика Армения способна противостоять вызовам безопасности. В то же время мы должны поставить перед собой задачу повышать уровень управляемости средой безопасности каждую неделю, каждый месяц, каждый год. А Совет безопасности - это тот самый рабочий формат, где такие вопросы нужно обсуждать и решать", - констатировал Пашинян.

В повестке заседания Совбеза ряд вопросов, касающихся сферы безопасности.

В заседании Совета также участвует спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

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