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 Пятница, 21 Августа 2020 12:13
Карина Манукян

Lydian Armenia называет незаконной блокировку активистами подходов к Амулсару

Lydian Armenia называет незаконной блокировку активистами подходов к Амулсару

АрмИнфо. Lydian Armenia называет незаконной блокировку активистами подходов к Амулсарскому месторождению.

В своем заявлении компания отмечает, что активисты уже два года продолжают незаконно припарковывать свои машины у входа в Амулсар, причем данная территория, по утверждению компании, находится под законным контролем Lydian Armenia. Сообщается, что компания была вынуждена собственными силами удалить с территории компании вышеотмеченные машины, чтобы обеспечить необходимые элементарные жизненные условия на территории, а также бесперебойную работу охранников. <Lydian Armenia в рамках закона сделает все для обеспечения безопасности своих сотрудников. Призываем правоохранительные органы осуществить свои непосредственные функции и обеспечить восстановление закона на территории, в противном случае на них ляжет ответственность за возможные столкновения в общине>, - говорится в заявлении.

Напомним, что 20 августа перед зданием Правительства РА прошла акция протеста зеленых активистов и жителей Джермука с требованием отозвать проект ОВОСа (оценки воздействия на окружающую среду) по Амулсарскому месторождению. Протестующие указывали также на то, что накануне охранная организация Lydian Armenia применила силу против припарковавших свои машины близ Амулсара активистов. В конце июля­начале августа обстановка на Амулсаре уже накалялась после того, как компания демонтировала вагоны-домики активистов и установила свои. После многочисленных столкновений вагоны-домики компании были демонтированы по поручению руководства общины, поскольку они находились на территории вне юрисдикции Lydian Armenia.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.

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