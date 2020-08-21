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 Пятница, 21 Августа 2020 12:04
Марианна Мкртчян

Лавров рассказал о "спусковом крючке", послужившем обострению на армяно- азербайджанской госгранице в июле

Лавров рассказал о "спусковом крючке", послужившем обострению на армяно- азербайджанской госгранице в июле

АрмИнфо.Пограничный конфликт 12-16 июля с.г.  стал вторым наиболее масштабным (после апреля 2016 г.) нарушением подготовленного при нашем посредничестве Соглашения о прекращении огня 1994 г.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лаврова в интервью газете "Труд", отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность перерастания обострения на армяно­азербайджанской границе в масштабный военный конфликт.

При этом российский министр констатировал, что впервые за последние 26 лет высокоинтенсивные боестолкновения с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников проходили не на линии соприкосновения в Карабахе, а непосредственно на участке госграницы между Арменией и Азербайджаном.

"К конфликту привел целый комплекс причин. В основе, разумеется, нерешенность карабахской проблемы. Плюс исключительная перегретость публичного пространства по обе стороны границы. Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями", - сказал Лавров.

Вместе с тем российский министр сообщил, что для стабилизации ситуации 13 июля с.г.  МИД России обратился к сторонам с призывом немедленно прекратить огонь. Он напомнил, что провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, встретился с представителями организаций, объединяющих граждан России азербайджанской и армянской национальности. По убеждению Лаврова, обе диаспоры должны в полной мере осознавать свою ответственность и за соблюдение законов Российской Федерации, и за содействие созданию атмосферы, благоприятствующей нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху

И.В.Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств двух стран. В результате при активном российском посредничестве вышли, хоть и не с первой попытки, на режим прекращения огня с 16 июля.

В августе с.г. ситуация более-менее стабилизировалась. На границе и линии соприкосновения сохраняется относительное спокойствие. Пошли на убыль взаимные публичные обвинения. Рассчитываем на скорейшее возобновление переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Работаем над этим совместно с нашими партнерами по Минской группе ОБСЕ", - резюмировал Лавров.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура.  По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.  С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.

На фоне эскалации ситуации на армяно-азербайджанской госгранице произошли в Москве произошли столкновения между армянами и азербайджанцами. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.

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