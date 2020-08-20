Четверг, 20 Августа 2020 19:38

АрмИнфо.20 августа вечером стартовала акция протеста зеленых активистов перед зданием Правительства РА против разработки Амулсарского месторождения. Ранее протестующие прошлись шествием по центральным улицам Еревана; к ним присоединились также жители города Джермук, которые сегодня днем двинулись автошествием в сторону столицы.

Главное требование протестующих - признать недействительным проект ОВОСа (оценки воздействия на окружающую среду). Джермукцы уже свыше двух лет закрывают подходы к руднику, поскольку разработка месторождения может крайне негативно сказаться на экологии Джермука, который еще при СССР получил статус города-здравницы. Помимо этого, при положительном заключении ОВОСа не были учтены многочисленные риски, в том числе для Кечутского водохранилища и Севанского бассейна.

Как подчеркнул эколог Левон Галстян, борьба против разработки Амулсара ведется с 2012 года. Ранее Правительство Армении пообещало пересмотреть свою позицию по Амулсару в случае, если опасения экологов подтвердется по итогам международного исследования. По заказу Правительства РА соответствующее исследование в 2019 году провела компания Elard, отметившая затем в своем заключении, что с имеющейся документацией невозможно четко ответить на вопрос касательно безопасной эксплуатации Амулсарского месторождения. <Все поднятые ранее экологами проблемы были подтверждены исследованием Elard>, - отметил Галстян.

В руках протестующие держат плакаты, в том числе с надписями <Пока мы есть - никаких месторождений>, <Закрой рудники - спаси жизни>. Джермукцы требуют окончательного решения проблемы, отмечая, что их акции не имеют никакого политического подтекста, и их желание - не превратить город-здравницу в город-месторождение. Они также отмечают, что продолжат свои акции по охране Амулсара, в том числе путем перекрытия машинами ведущих к месторождению дорог. Участник автошествия Арман Хачатрян сообщил также, что охранная организация Lydian Armenia сегодня попыталась применить насилие в отношении перекрывших дорогу к руднику граждан.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.