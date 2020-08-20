Arminfo.info




﻿
 Четверг, 20 Августа 2020 19:38
Карина Манукян

Зеленые активисты проводят акцию протеста против разработки Амулсара

Зеленые активисты проводят акцию протеста против разработки Амулсара

АрмИнфо.20 августа вечером стартовала акция протеста зеленых активистов перед зданием Правительства РА против разработки Амулсарского месторождения. Ранее протестующие прошлись шествием по центральным улицам Еревана; к ним присоединились также жители города Джермук, которые сегодня днем двинулись автошествием в сторону столицы.

Главное требование протестующих - признать недействительным проект ОВОСа (оценки воздействия на окружающую среду). Джермукцы уже свыше двух лет закрывают подходы к руднику, поскольку разработка месторождения может крайне негативно сказаться на экологии Джермука, который еще при СССР получил статус города-здравницы. Помимо этого, при положительном заключении ОВОСа не были учтены многочисленные риски, в том числе для Кечутского водохранилища и Севанского бассейна.

Как подчеркнул эколог Левон Галстян, борьба против разработки Амулсара ведется с 2012 года. Ранее Правительство Армении пообещало пересмотреть свою позицию по Амулсару в случае, если опасения экологов подтвердется по итогам международного исследования. По заказу Правительства РА соответствующее исследование в 2019 году провела компания Elard, отметившая затем в своем заключении, что с имеющейся документацией невозможно четко ответить на вопрос касательно безопасной эксплуатации Амулсарского месторождения. <Все поднятые ранее экологами проблемы были подтверждены исследованием Elard>, - отметил Галстян.

В руках протестующие держат плакаты, в том числе с надписями <Пока мы есть - никаких месторождений>, <Закрой рудники - спаси жизни>. Джермукцы требуют окончательного решения проблемы, отмечая, что их акции не имеют никакого политического подтекста, и их желание - не превратить город-здравницу в город-месторождение. Они также отмечают, что продолжат свои акции по охране Амулсара, в том числе путем перекрытия машинами ведущих к месторождению дорог. Участник автошествия Арман Хачатрян сообщил также, что охранная организация Lydian Armenia сегодня попыталась применить насилие в отношении перекрывших дорогу к руднику граждан.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Зеленые активисты проводят акцию протеста против разработки АмулсараЗеленые активисты проводят акцию протеста против разработки Амулсара
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 21 августа
Конверс Банк вновь удостоился выкой оценки зарубежного партнера - приз Конверс Банк вновь удостоился выкой оценки зарубежного партнера - приз "Euro STP Excellence Award 2019" от Commerzbank AG
В середине сентября состоится официальное открытие посольства Армении в ИзраилеВ середине сентября состоится официальное открытие посольства Армении в Израиле
Первой страной, закупившей   автоматы  АК-12, станет АрменияПервой страной, закупившей   автоматы  АК-12, станет Армения
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Поиск по дням

2013 , 2014