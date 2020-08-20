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 Четверг, 20 Августа 2020 16:21
Александр Аванесов

Первой страной, закупившей   автоматы  АК-12, станет Армения

Первой страной, закупившей   автоматы  АК-12, станет Армения

АрмИнфо. Концерн <Калашников> начал поставки автоматов АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов, слова которого цитирует РИА Новости.

О каких именно станах идет речь, он не уточнил.  Между тем, согласно источнику, бывший глава концерна Владимир Дмитриев ранее  сообщал, что первой страной, которая закупит АК-12, будет Армения.

АК-12 - новая платформа, на базе которой планируется выпускать военное и гражданское оружие разного калибра. АК-12 был принят на вооружение армии РФ в конце 2018 года.

Ранее АрмИнфо сообщало об организации в Армении предприятия по сборке автоматов АК-103. 7 июля завод посетил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьеру представили оптические прицелы третьего поколения и тепловизеры отечественного производства, которые после соответствующих испытаний в течение года будут переданы на вооружение армянской армии.

Глава предприятия Игорь Гордиенко представил премьеру макет промышленной зоны научно-производственного объединения "Нейтрон", расположенной в городе Абовян Котайкской области РА. Как он рассказал, зона состоит из четырех блоков: патронное производство на территории примерно в 14 тыс кв.м с объемов производства до 150 млн патронов в год; производство по капитальному ремонту автомобильной техники с долевым участие АО "Ремдизель" и концерна КаМАЗ с объемом примерно в 120 единиц в год; производство по ремонту бронетанковой техники также при участии акционерного общества "Ремдизель" и концерна КаМАЗ с объемом в 100 штук в год.

По словам главы предприятия, на втором и третьем этапах предполагается сборка оружия с объемом 50 тысяч штук в год. Представитель завода сообщили, что все оборудование для завода уже заказано и находится на стадии производства, и приобретается у предприятий, с которыми компания работает на постоянной основе.  Так же было сообщено, что на заводе планируется открыть не менее 1200 рабочих мест, и столько, причем лишь на первом этапе, и при вовлечении узких специалистов, а руководящий состав будет укомплектован офицерами, имеющими большой опыт в сфере производства и техники. По его словам, два здания "Нейтрона", находится на стадии завершения, решаются вопросы, связанные с территориями и до конца года, все работы будут завершены.

Затем премьеру рассказали о механических составляющих ЗРК "Оса-АКМ", подготовке тренировочных макетов для организации учебы военнослужащих на них. Затем, Пашиня уже ознакомился с собранными АК-103.

Контракт на поставку комплектующих изделий для организации поэтапной сборки автоматов АК-103 в Армении был заключен на основании соответствующего решения ФСТВС России 15 мая 2020. Согласно намеченному плану, производства автоматов Калашникова АК-103 в Армении стартовало в первой декаде текущего года, лицензия на производство рассчитана на 10 лет.

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