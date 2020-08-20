Четверг, 20 Августа 2020 13:42

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении Арман Акопян вручил верительные грамоты президенту Бразилии Жаиру Болсонару (Jair Bolsonaro).

Как сообщает пречс-служба МИД РА, на встрече касаясь двусторонних отношений, собеседники сошлись во мнении о наличии серьезного потенциала для взаимодействия и подчеркнули необходимость его полной реализации.

Болсонару выразил убеждение, что армянская община Бразилии может стать серьезным стимулом для дальнейшего сближения двух стран.

Акопян сделал запись в Книге почетных гостей Президентского дворца, где проходила церемония вручения верительных грамот.