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 Четверг, 20 Августа 2020 13:42
Марианна Мкртчян

Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Бразилии

Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Бразилии

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении Арман Акопян вручил верительные грамоты президенту Бразилии Жаиру Болсонару (Jair Bolsonaro).

Как сообщает пречс-служба МИД РА, на встрече касаясь двусторонних отношений, собеседники сошлись во мнении о наличии серьезного потенциала для взаимодействия  и подчеркнули необходимость его полной реализации.

Болсонару выразил убеждение, что армянская община Бразилии может стать серьезным стимулом для дальнейшего сближения двух стран.

Акопян сделал запись в Книге почетных гостей Президентского дворца, где проходила церемония вручения верительных грамот. 

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