Четверг, 20 Августа 2020 13:40

АрмИнфо. Президенты Армении и Сингапура Армен Саркисян и Халима Якоб в хоте телефонной беседы обменялись информацией о ситуации в двух странах, вызванной эпидемией коронавируса, и предпринимаемых усилиях по ее преодолению.

Как сообщает пресс-служба главы РА, президент Сингапура поблагодарила армянского коллегу за ратификацию Арменией соглашения о Зоне свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

В свою очередь, президент Армении отметил, что это создаст большие возможности для развития двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений. В ходе телефонного разговора Саркисян представил президенту Сингапура президентскую инициативу ATOM (Advance TOMorrow), основная цель которой - сделать Армению региональной площадкой в области высоких технологий и искусственного интеллекта.

Касаясь своей инициативы по созданию Клуба малых успешных государств, президент Армении отметил, что программа обсуждалась с руководителями ряда стран и была одобрена. Цель инициативы - объединение малых государств. В рамках сотрудничества и диалога малые страны смогут обмениваться опытом и идеями, выработать видение будущего и помогать друг другу. Президент Сингапура проявил большой интерес к идее создания этого Клуба.

Халима Якоб пригласила Армена Саркисяна посетить Сингапур.