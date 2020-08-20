АрмИнфо.В Армении проводятся испытания новых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Проводятся испытания новых ударных беспилотных летательных аппаратов. Очередной достижение армянской военной промышленности", - написал на своей странице в Facebook министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.
Отметим, что ранее, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что военно- промышленный комплекс должен стать одной из передовых отраслей экономики РА. По его убеждении, для достижения этой цели в Армении имеется научный и профессиональный потенциал, и необходимо реализовать два компонента: сформировать производственные мощности и экспортные инфраструктур ВПК, а также принимать правильные и эффективные решения по части оформления и размещения госзаказов касаемо внутренних нужд ВПК. Пашинян полагает, что это поможет решить одновременно 2 задачи: стимулировать развитие ВПК и обеспечивать на должном текущую безопасность страны.