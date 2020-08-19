Среда, 19 Августа 2020 19:09

АрмИнфо.Россия оказала Армении огромную поддержку, и обвинять ее в провоцировании войны недопустимо. Об этом 19 августа в ходе пресс- конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

<Как вы помните, в 2010 году, состоялся визит в Армению Дмитрия Медведева, который на тот момент являлся президентом России. В ходе данного визита был подписан дополнительный протокол, согласно которому российская военная база взяла на себя дополнительные обязательства. Дело в том, что до этого российская база была ответственна только за внешние границы СНГ.

Однако, согласно подписанному в 2010 году соглашению, она уже взяла на себя ответственность за всю протяженность границы Армении. Более того, Россия также взяла на себя ответственность обновить наше вооружение. До апрельских событий 2018 года Армения получила от России более 50 000 тонн военно-технической помощи. В данном случае, помощь означает, что ты за нее не платишь>,- подчеркнул Саргсян.

Третий президент заметил, что говорить в подобной ситуации о том, что якобы Россия знала о предстоящей апрельской войне ошибочно. Подобным заявления делать нельзя.

<Россия является нашим стратегическим союзником. Распространение подобных идей является невежеством, а обвинение союзника в провоцировании войны, то есть в предательстве непозволительно. Очевидно, что подобные заявления будут иметь последствия>,- отметил третий президент Армении. Вы вспомните, никто кроме Армении не имеет <Искандера>, даже Белоруссия. И Азербайджан в 2016 году не пошел на полномасштабные военные действия из-за <Искандера>. Поэтому, сам факт наличия у нас данного оружия говорит об особом отношении России к Армении>,- заметил Саргсян.

Также он заметил, что азербайджанские ВС начали боевые действия с использованием спецназа. <Их артиллерия находилась в доступности от некоторых наших военных городков. Но они не стали использовать артиллерию. Дело в том, что они понимали, каким будет наш ответ. Ракеты <Искандера> могут достичь Баку и Гянжди. Также ВС Азербайджана не стали применять авиацию. Как только они приблизились бы к границе, сразу попали бы в поле видения С-300. Эти С-300 мы получили в качестве военно- технического содействия>,- заметил третий президент Армении.

Саргсян также заявил, что многие считают, что Москва одним звонком могла бы пресечь боевые действия в Арцахе. <Однако, почему вы так в этом уверены? Азербайджан не подчиняется России. Кроме того, возможно военные действия в Арцахе продлились 4 дня для того, чтобы Азербайджан убедился, что им не удастся решить арцахский конфликт военным путем>,- заключил третий президент.