Среда, 19 Августа 2020 14:58

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян раскрыл некоторые подробности заключены перемирия в Москве в апреле 2016 года. В ходе пресс-конференции третий президент заявил, что тогдашний начальник Генерального штаба ВС Армении Юрий Хачатуров тогда сообщил Саргсяну, что ему позвонил российский коллега и сообщил о том, что азербайджанцы готовы встретиться и обсудить перемирие.

<Хачатуров предложил встретиться в Тбилиси, так как это близко к Армении и в случае возобновления военных действий начальник Генштаба мог бы быстро вернуться. Однако, азербайджанская сторона настояла на встрече в Москве. Дело в том, что всякая договорённость нуждается в гарантиях со стороны посредников>, - подчеркнул Саргсян.

Третий президент заявил, что 5 апреля в Москве состоялась встреча, в которой принял участие Юрий Хачатуров. <Изначально мы договорились о том, что нашей максимальной целью было возвращение Азербайджана на исходные позиции. Они заявили, что после стольких потерь просто не могут обосновать возвращение на исходные позиции. Но мы достигли другой цели. Остался в силе режим прекращения огня от 1994 года, новое соглашение подписано не было>, - заметил Саргсян.