Среда, 19 Августа 2020 14:01

АрмИнфо.Третий Президент Армении Серж Саргсян заявил, что все слухи о том, что до апрельских событий 2016 года он в Москве договорился о сдаче территорий, являются ложью и дезинформаций.

Об этом 19 августа в ходе пресс-конференции заявил третий президент Армении. Саргсян заявил, что все это полнейшая дезинформация. <Я бы никогда в жизни не позволил себе договориться о чем-то, что могло бы повредить безопасности нашей родины или нашему народу. Все, кто распространяет подобные слухи делает это либо исходя из своих политических интересов, либо из антипатии ко мне. Но тому, кто это делает должно быть стыдно>, - подчеркнул третий президент Армении.

В тоже время последний заявил, что все же, подобные слухи не находят отклика в широких кругах общества Армении.