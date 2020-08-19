Среда, 19 Августа 2020 14:00

АрмИнфо. В ходе апрельской войны было подготовлено соглашение о стратегической взаимопомощи между Арменией и Арцахом. Об этом 19 августа в ходе пресс-конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, документ находился в соответствующей структуре. <Подобное соглашение имеет очень важное значение. Его принятие должно произойти в надлежащее время. Не нужно создавать ненужных

дипломатических сложностей. Оно должно стать выстрелом из информационного и дипломатического <Искандера>>,- заявил Саргсян, добавив, что необходимость подписания такого соглашения рано или поздно возникнет.