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 Среда, 19 Августа 2020 13:41
Карина Манукян

В знак протеста против разработки Амулсара жители Джермука двинутся автошествием в Ереван

В знак протеста против разработки Амулсара жители Джермука двинутся автошествием в Ереван

АрмИнфо. В знак протеста против разработки Амулсарского месторождения жители Джермука двинутся автошествием в Ереван. Мероприятие запланировано на 20 августа; активисты далее планируют собраться у здания Госфилармонии. 

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил сегодня о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения. В начале этого года разрабатывающая рудник компания Lydian International, попавшая из-за этого в трудное финансовое положение, заявила о реструктуризации и прошла процедуру делистинга на фондовой бирже Торонто. Европейский банк реконструкции и развития изначально приняла участие в капитале оффшорной компании Lydian International, зарегистрированной на о. Джерси, вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая вышла из проекта еще 2 года назад. Участие этих международных партнеров - доноров позволило оффшорной компании выйти на биржевой рынок Канады и привлечь дополнительные инвестиции институциональных инвесторов в лице инвестиционных и пенсионных фондов. Основными кредиторами на сегодняшний день остаются Orion Resource Partners, Osisko Mining и Resource Capital. Ответственный сотрудник Банка Фиданка МакГрат отмечала, что текущие события вокруг Амулсарского рудника приносят ЕБРР ощутимый репутационный ущерб, даже после того, как пакет акций ЕБРР в Lydian International будут ликвидирован. 

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