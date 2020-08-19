Среда, 19 Августа 2020 13:40

АрмИнфо.Если бы апрельская война 2016 года продлилась дольше, Армения признала бы независимость Арцаха. Об этом 19 августа в ходе пресс- конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Он отметил, что Армения является гарантом безопасности Арцаха. <Если сейчас вдруг начнётся полномасштабная война, Армения признает

независимость Арцаха?>,- задал вопрос он, добавив, что подобное решение должно быть оправданным и исходить из текущей ситуации. <В

тот момент армянская сторона уже приостановила наступление Азербайджана, и поспешность в данном вопросе могла бы помешать успехам Армении в сфере дипломатии>,- подчеркнул Саргсян.

Отметим, что 2 апреля 2016 года вскоре после начала военных действий в Арцахе третий президент Армении в Ереване на встрече с послами ОБСЕ заявил, что РА может признать Арцах. Однако, впоследствии это обещание не было выполнено.