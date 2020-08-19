Среда, 19 Августа 2020 13:39

АрмИнфо. Оперативно-тактические ракетные комплексы <Искандер> не были применены во время апрельских событий, так как эти события не переросли в полномасштабную войну. Об этом 19 августа на пресс-конференции заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что это были именно масштабные боевые действия, но не масштабная война. <В данном случае применение <Искандера> могло бы сравниться с выстрелом из пушки по воробьям. Главная цель данного оружия сдерживать противника>,- отметил он. Третий президент Армении подчеркнул, что во время апрельских событий все оружие, находящееся в распоряжении армянской армии было наготове и было бы применено в случае необходимости.