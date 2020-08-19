Среда, 19 Августа 2020 12:09

АрмИнфо. Обвиняемый по делу <Сасна црер> Павлик Манукян госпитализирован и находится в отделении реанимации. Об этом 19 августа на судебном заседании сообщила его адвокат Заруи Постанджян, не предоставив более подробной информации.

Напомним, что обвинение настаивает на том, что подсудимые, прикрывая откровенные призывы к преступной деятельности искаженными толкованиями законодательства и международных норм, пытались оправдать свои вооруженные действия. Помимо этого, при пока невыясненных обстоятельствах, члены организованной группы незаконно приобрели и хранили 14 автоматов, 840 штук боеприпасов калибра 5.45 мм и 552 штук самодельного огнестрельного оружия с патронами калибра

7.62 мм, а также гранаты,взрывчатые вещества, 58 патронов для нарезной винтовки.

Прокуроры потребовали признать членов группы виновными по пункту 1 части 3 статьи 218 (захват заложников организованной группой), части 3 статьи 235 (незаконное хранение оружия), пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238 (похищение оружия организованной группой) и пунктам 1, 2, 3 и 11 части 2 статьи 104 (похищение оружия организованной группой). Прокурор потребовал приговорить Павлика Манукяна к 9 годам лишения свободы, Гагика Егиазаряна - к 8 годам и шести месяцам лишения свободы, Арега Кюрегяна - к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы., Варужана Аветисяна - 8 годам и 9 месяцев, Смбата Барсегяна - к пожизненному заключению, Армена Биляна - к 21-му году, Седрака Назаряна - к 9 годам, Эдварда Григоряна - к 8 годам, Мхитара Аветисяна - на 8 лет и 9 месяцев лишения свободы. В отношении Араика Хандояна предложено прекратить уголовное преследование на основании его смерти.

17 июля 2016 года группа <Сасна црер> захватила полк Патрульно­постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.