Вторник, 18 Августа 2020 20:55

АрмИнфо. Происходящее в Беларуси не стоит спешить и заносить под шапку цветной революции - это скорее протестное движение, вызванное как внутренними, так и внешними причинами. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил политолог, доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

"Первая причина этих процессов - психологическая усталость от 26-летнего правления одного человека. Понятно, что это правление носило и носит довольно персонализированный, в известной степени, авторитарный характер. Это не тоталитарный режим, и он не пронизывает все сферы общественной жизни, но это персонифицированный патерналистский режим, от дискурса общения с которым общество в известной степени устало", - считает политолог.

При этом эксперт полагает, что это связано в первую очередь с тем, что сменились поколения, и то, что было хорошо в смысле коммуникаций с обществом в 90-ые годы, где Лукашенко добился больших результатов в борьбе с преступностью, и с сохранением индустриального потенциала страны, сегодня не работает. <Как бы Лукашенко сейчас не критиковали, что вот система заскорузлая, и есть противоречия с Россией в рамках ЕАЭС, но эта система в какой-то степени содействовала социальной стабильности, поскольку обеспечивала занятость большинства населения Беларуси", - отметил политолог, добавив, что у большинства белорусских заводов есть переизбыток рабочей силы, что делается для сохранения социальной стабильности.

При этом он добавил, что параллельно с этим народились новые общественные страты - IT-сфера, средний городской класс - и как результат происходит конфликт поколений. "В этих условиях, мне кажется, власть в известной степени перестала соответствовать той сложной общественной системе, которая уже в Беларуси сформировалась. То есть власть оказалась слишком простой для более сложного общества, и не смогла найти вот эти коммуникационные точки соприкосновения.

Второй момент - запоздалость Конституционных реформ, реформ централизации и реформ в сторону коллективного руководства, с формированием партийных структур, которые могли бы колонизировать общественные настроения, каждый в своем роде. Даже при сохранении авторитарного руководства, это можно было сделать раньше", - полагает Гущин.

Третье упущение, по мнению эксперта, это внешняя политика, поскольку в последнее время белорусская многовекторность сменилась некими тактическими маневрами. "И как результат внешнеполитические партнеры и с Востока, и с Запада во многом были недовольны этим маневрами. Мы видим, что и в России, и на Западе, ряд СМИ и стоящие за ними корпоративные структуры выражают явную антилукашенсковскую позицию. Доминирует такой дискурс, что Лукашенко слишком много обещал, но мало делал и реальных продвижений нет, в том числе и в направлении формирования Союзного государства, в том числе и по тем дорожным картам, которые Россия предлагала по своей инициативе. Совокупность этих факторов сыграла свою роль", - полагает российский эксперт.

По его словам, существует и тактический фактор, и после выборов мало кто поверил, что Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей. "Другое дело, что оппозиция была заранее заточена под то, чтобы не признавать результаты выборов. Но, объявленный результат стал определенный триггером и спровоцировал общественные выступления, очевидцами которых мы стали. Еще спровоцировала и избыточно жесткая реакция властей на них. Были, конечно, провокации со стороны оппозиции, но тот факт, что была применена чрезмерная сила к митингующим, сыграла решающую роль, всколыхнув рабочих, у которых сфокусировался протест и от социальной и психологической усталости, и протест против этих несоразмерных жестких мер. Совокупность этих внешних и внутренних мер сложилась так, что сегодня власти оказались в достаточно затруднительном положении", - отметил политолог, добавив, что улица сегодня находится под контролем оппозиции, и людей на ней становится всё больше.

При этом Гущин полагает, что, учитывая давление, оказываемое с Запада, удержать сложную ситуацию будет достаточно непросто, несмотря на то, что президент Беларуси заявил о готовности провести выборы после Конституционных реформ, что вряд ли устроит оппозицию.

Политолог также убежден, что Россия поступает правильно, не осуществляя открытых шагов по вмешательству в ситуацию. Он констатировал, что президент РФ в беседе с канцлером Германии также сегодня подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. "Но, внешнее вмешательство с Запада, прежде всего из Литвы и Польши явно прослеживается. Оно, конечно, завуалировано под социальную направленность, без явных антироссийских настроений, но есть подспудное стремление определенных кругов в перспективе - и этот риск есть, риск переформатировать будущий геополитический вектор. Естественно постепенно, так, как цветные революции не приводят сразу к изменениям внешнеполитического вектора>

- подчеркнул Гущин.

По его словам, в той же Армении, например, нельзя же сказать, что внешнеполитический курс изменился резко, но в целом, определенные изменения есть и среди общества, и среди молодежи по отношению к России. В долгосрочной перспективе общественные настроения могут измениться, так как много среди собравшихся тех, кто не настроены пророссийски, и это касается, прежде всего, среднего класса, городской молодежи.

Политолог в этих процессах усматривает определенные политические риски. При этом он убежден, что сегодня альтернативы национальному диалогу нет, но возникает вопрос, кто это будет делать. Гущин также считает, что много будет зависеть от того, смогут ли сторонники Лукашенко, которых не мало, конечно не 80%, но 40-50% консолидироваться. По его словам, они сегодня серьезно проигрывают улице и оппозиции.

"В принципе, для Союзного государства это серьезный риск, и все будет зависеть от дальнейшего развития политической ситуации. И здесь важно то, насколько внешние партнеры, прежде всего Россия, Германия и Китай, сумеют достичь определенного консенсуса относительно будущего Беларуси, в том плане, как они будут выстраивать свою линию относительно будущих реформ в РБ", - отметил он, выразив убеждение, что другие внешние партнеры, как к примеру Литва и Польша, играют более деструктивную роль.

При этом Гущин убежден, что после этих процессов в Беларуси, если Лукашенко останется, ни о какой многовекторности говорить не приходится, очень многое будет зависеть от того, удастся ли сохранить силовую вертикаль в стране, но прежнего влияния у него не будет. Национальный диалог в стране приведет, так или иначе, к изменению политической системы.

В тоже время Гущин полагает, что внутриполитические процессы в Беларуси скажутся на интеграционных проектах, в которых участвует Минск, поскольку параллельно с этим будет меняться белорусская экономика. "Но, сказать, что это нанесет какой-то критический удар по Евразийскому экономическому союзу нельзя, так как даже с точки зрения связей с Россией, белорусская экономика настолько взаимосвязана, что любые изменения будут носить долгосрочный характер и резкие изменения приведут к коллапсу белорусской экономической системы", - подытожил эксперт.

Отметим, что массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрал 80,1% голосов.