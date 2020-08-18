Вторник, 18 Августа 2020 19:33

АрмИнфо. Находящийся с рабочей поездкой в Котайкской области Армении премьер-министр РА Никол Пашинян 18 августа посетил общину Гехашен.

Глава правительства осмотрел только что построенный детский сад, открытие которого, по словам официальных лиц, запланировано на

октябрь этого года. В Гехашене с населением в 4350 человек никогда не было детского сада, он строится впервые, что даст возможность 140

детям посещать данное дошкольное учреждение. В настоящее время во дворе детского сада идет ремонт, строится детская площадка,

подводятся инженерные сети. Работы ведутся при софинансировании государства 50/50.

Затем Премьер-министр ознакомился с работами, проводимыми в Гехашенском культурном центре, в музыкальной школе. Подпрограмма газификации и монтажа системы отопления этих учреждений продолжается. В центре будут действовать отделения песни, танца и рисования, есть тренажерный зал, при софинансировании инвестора строится современная библиотека. Программа субсидирования реализуется с участием общины и государства в размере 70/30%.

Всего в Котайкской области строятся или ремонтируются 14 детских садов с помощью программ субсидирования текущего года.