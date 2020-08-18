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 Вторник, 18 Августа 2020 17:27
Александр Аванесов

Туристы в Армении получат возможность тестирования на территории туристической самоизоляции

Туристы в Армении получат возможность тестирования на территории туристической самоизоляции

АрмИнфо. Ассоциация <Туризм Армения> и сеть лабораторий <Пром-Тест> подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы сделать выполнение требований режима чрезвычайного положения  в РА более удобным  для туристов в условиях COVID-19. Документ подписали президент ассоциации <Туризм Армения> Сюзанна Азоян и руководитель аппарата сети лабораторий <Пром-Тест> Севада  Гиноян.

В рамках меморандума предусматривается, что отбор проб будет проводиться на территории туристической самоизоляции, Ответ будет

автоматически отправлен на электронную почту туриста.  Пользователям услуги предоставляется скидка  в  50% от стоимости теста,  скидки будут также применяться на другие услуги по отбору проб.  Льготные условия распространяются на персонал, сопровождающий и обслуживающий туристов.

На данном этапе смягчения условий чрезвычайного положения, согласно решению Министерства здравоохранения РА, прибывшие в Армению  должны пройти 14- дневный режим  самоизоляции, срок которой может быть сокращен в результате отрицательного результата теста.  <В результате умной и систематической работы я уверен, что Армения победит и в этом беспрецедентном для туризма вызове. Независимо от того, когда у нас появятся первые туристические потоки, мы хотим быть как можно более готовыми к своевременному информированию наших международных партнеров, чтобы обеспечить максимальный комфорт для работы B2B в частном секторе>, - сказала Сузанна Азоян.  Ассоциация <Туризм Армения> объединяет ведущие компании въездного туризма, которые обеспечивают большую часть организованных туристических потоков в Армению.

<Пром-Тест> предоставляет результаты исследования COVID-19 в Армении в кратчайшие сроки - 6 часов. В результате внешнего контроля качества, проведенного по указанию коменданта, лаборатория была признана на 100% соответствующей выдвигаемым  требованиям. <Пром- Тест> - одна из двух лабораторий, с которыми Минздрав сотрудничал с начальной стадии тестирования на COVID-19.

<Рабочая группа Минздрава изучила возможности лабораторий. В результате наша лаборатория была оценена как соответствующая стандартам, был подписан контракт на проведение испытаний и исследований. Услуги оказывались государству бесплатно. Позже приказом Минздрава,  Пром-Тест >был включен в список организаций, имеющих право проводить экспертизы  на тестировани>, - сказал Севада Гиноян.

Сеть лабораторий "Пром-Тест" была основана в 1998 году и является пионером в области ряда исследований и инноваций в Армении. Сотрудничает с ведущими лабораториями Нидерландов, Гонконга, США. Официальный представитель  - компании .

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