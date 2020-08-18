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 Вторник, 18 Августа 2020 12:58
Карина Манукян

Имущество Манвела Григоряна останется под арестом

Имущество Манвела Григоряна останется под арестом

АрмИнфо. 18 августа суд отклонил ходатайство стороны защиты о снятии ареста с имущества экс-депутата Манвела Григоряна.

Согласно Комитету госдоходов, в 2018-2020 годах находящееся в собственности Григоряна ОАО <Ара и Айцемник> накопило налоговые задолженности на сумму в 1,036 млрд драмов. В связи с этим адвокаты предлагали снять арест с части имущества их подзащитного, что позволило бы ему выполнить свои налоговые обязательства. Между тем суд отклонил данное ходатайство, отметив, что материалы уголовного дела пока что находятся на стадии рассмотрения и, соответственно, решение о наложении ареста на имущество <Ара и Айцемник> и вытекающие из этого обстоятельства еще полностью не изучены.

Другое ходатайство касалось прекращения производства по уголовному делу на основании тяжелой болезни подсудимого. Данное ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании.

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием за присвоение имущества, выделенного для нужд военнослужащих и добровольцев, осуществляющих защиту границ Республики Арцах в апрельской четырехдневной войне и последующие дни, уклонение от уплаты налогов, растрату государственных средств и организацию хищения имущества с вымогательством. Следствие по выделенной части уголовного дела в отношении Манвела Григоряна и его жены Назик Амирян завершено, дело направлено в суд, а сын Григоряна - Арман Григорян объявлен в розыск.

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