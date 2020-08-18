Вторник, 18 Августа 2020 12:28

АрмИнфо.Высший судебный совет РА еще на 6 месяцев исключил имя судьи Анны Данибекян из списка распределения дел между судьями.

Данное решение было принято ВСС на основе заявления Данибекян касательно ее загруженности, письма председателя суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана, с учетом незавершения рассмотрения дел особой сложности, находящихся в производстве Данибекян, а также необходимости проведения рассмотрения вышеотмеченных дел в разумные сроки. Добавим, что ранее ВСС также принимал аналогичные решения, принимая во внимание высокую нагрузку Данибекян.

Анна Данибекян является судьей по делу второго президента РА Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя по <делу 1 марта>. По данному уголовному делу проходят также бывший начальник Генштаба ВС РА и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны РА Сейран Оганян и бывший вице-премьер, экс-секретарь Совета национальной безопасности РА Армен Геворкян.