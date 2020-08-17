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 Понедельник, 17 Августа 2020 16:21
Карина Манукян

В Армении сдан в эксплуатацию первый морг для вскрытия тел умерших от COVID-19

В Армении сдан в эксплуатацию первый морг для вскрытия тел умерших от COVID-19

АрмИнфо.Капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию первый в Армении морг, предусмотренный для организации вскрытий при особо опасных инфекциях. Как сообщает Минздрав РА, морг соответствует всем международным стандартам.

Здание морга Котайкского областного отделения <Научно-практического центра судебной медицины> оснащено современным оборудованием. Оно состоит из двух отдельных помещений для вскрытий, укоплектованных односекционными и трехсекционными столами. Одно из помещений предназначено для вскрытия с целью судебно-медицинской экспертизы тел лиц, умерших от особо опасных инфекций, в том числе коронавирусной болезни. Данные помещения имеют отдельные входы, не связанные друг с другом вентиляционные системы, а инфекционное помещение оснащено также особой системой приточно-вытяжной вентиляции и фильтрами HEPA.

Здание морга имеет два отдельных входа для приема трупов, две отдельные многокамерные холодильные системы с электрическими кранами с целью хранения трупов лиц, умерших от инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также отдельный вход для граждан и персонала. Кабинеты медицинского персонала изолированы от морга. Распознавание трупов организуется посредством специальной системы с помощью видеокамер и дистанционной связи.

Напомним, что ранее, согласно внесеным дополнениям в закон РА <О медицинской помощи, обслуживании населения>, был введен запрет на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших от коронавируса, поскольку данная процедура должна осуществляться в особых моргах, соответствующих стандартам вскрытия инфекционных трупов. Соответствующие строительные работы вышеуказанного морга начались в Армении с апреля месяца. 

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