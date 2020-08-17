Понедельник, 17 Августа 2020 16:00

АрмИнфо. По инициативе президента Армении Армена Саркисяна и при содействии Правительства РА, 6-11 сентября 2021 года в Армении планируется провести VI Международный фестиваль науки и искусства STARMUS. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Саркисян предложил провести фестиваль в Армении еще год назад, во время V фестиваля STARMUS в Цюрихе. В 2020 году, среди гостей и участников мероприятия, ожидаются лауреаты Нобелевской премии, известные ученые и музыканты. STARMUS станет также важным шагом в направлении развития туризма, особенно с учетом нынешнего спада в сфере обслуживания из-за эпидемии коронавируса. Отмечается, что имеющаяся туристическая инфраструктура дает возможность обеспечить должный уровень приема гостей и участников фестиваля, которые своим присутствием могут стать дополнительным стимулом для дальнейшего увеличения туристического потока. Во время встреч с руководителями ряда туристических организаций Саркисян отметил, что компании, представляющие сферу, также должны стать активными участниками данного процесса.