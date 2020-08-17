Понедельник, 17 Августа 2020 12:07

АрмИнфо. Председатель шахматной федерации Еревана, депутат Мхитар Айрапетян посетил шахматистов, которые проводят учебно- тренировочные сборы "Цахкадзор 2020". Об этом сообщает шахматная федерация Еревана.

Согласно источнику, уже несколько дней лучшие 21 учеников столичной школы шахмат в возрасте от 8 до 14 лет получают на сборах мастер-классы от именитых шахматистов. С детьми занимаются 8 тренеров, 4 из которых являются гроссмейстерами, а двое международными мастерами.

В ходе визита Айрапетян принял участие в финальном турнире. Депутат также выразил уверенность в том, что через несколько лет шахматный мир заговорит о новых молодых армянских шахматистах.