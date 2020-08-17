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 Понедельник, 17 Августа 2020 11:57
Марианна Мкртчян

Армен Саркисян выразил соболезнования Дональду Трампу

Армен Саркисян выразил соболезнования Дональду Трампу

АрмИнфо.  Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи со смертью его брата Роберта Трампа. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В телеграмме соболезнования, в частности говорится: "Я был глубоко опечален сообщением о кончине вашего любимого брата. Примите мои

искренние соболезнования.  Да утешит Господь Вас и Вашу семью в это трудное время".

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 71 года. Об этом 16 августа сообщил сам американский президент, чье заявление опубликовано на сайте Белого дома. "С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом", - говорится в заявлении.

О том, что Роберт Трамп находится в больнице, стало известно в

пятницу, 14 августа.  В тот же день президент США рассказал, что

навестил своего брата в госпитале в Нью- Йорке, отметив, что тот

переживает "тяжелые времена".

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