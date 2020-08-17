Понедельник, 17 Августа 2020 11:43

АрмИнфо. В Ереване отпраздновали 74-летие независимости Индии.

Так, в связи с Днем независимости Республики Индия, в дипломатическом представительстве страны в Ереване прошло торжественное мероприятие.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Кишан Дан Девал утром 15 августа в присутствии большого числа индийских армянских гостей поднял национальный флаг Индии.

Затем, он зачитал послание президента Индии Рама Натха Ковинда народу по случаю 74- го Дня независимости страны.

В числе гостей мероприятия были также посол РА в Индии Армен Мартиросян и представитель Министерства иностранных дел Армении Артур Оганян.

После официальной части, состоялась культурная. Ее представили армянские культурные деятели: общественная организация "Армяно-индийская дружба", студенты Иджеванского колледжа Галик, студенты ЕГМУ.

Как сообщает посольство Индии в РА, во время проведения мероприятия соблюдались все меры безопасности по предупреждению распространения коронавируса нового типа, установленные комендатурой страны.