АрмИнфо. В Ереване отпраздновали 74-летие независимости Индии.
Так, в связи с Днем независимости Республики Индия, в дипломатическом представительстве страны в Ереване прошло торжественное мероприятие.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Кишан Дан Девал утром 15 августа в присутствии большого числа индийских армянских гостей поднял национальный флаг Индии.
Затем, он зачитал послание президента Индии Рама Натха Ковинда народу по случаю 74- го Дня независимости страны.
В числе гостей мероприятия были также посол РА в Индии Армен Мартиросян и представитель Министерства иностранных дел Армении Артур Оганян.
После официальной части, состоялась культурная. Ее представили армянские культурные деятели: общественная организация "Армяно-индийская дружба", студенты Иджеванского колледжа Галик, студенты ЕГМУ.
Как сообщает посольство Индии в РА, во время проведения мероприятия соблюдались все меры безопасности по предупреждению распространения коронавируса нового типа, установленные комендатурой страны.