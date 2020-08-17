Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 17 Августа 2020 11:40
Марианна Мкртчян

Президент Арцаха утвердил порядок координации деятельности органов госуправления в проведении единой внешней политики

Президент Арцаха утвердил порядок координации деятельности органов госуправления в проведении единой внешней политики

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал Указ о координации деятельности органов государственного управления республики в проведении единой внешней политики.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, В документе, в частности, отмечается:

"В системе государственного управления Республики Арцах Министерство иностранных дел является органом, который разрабатывает и реализует политику Правительства Республики в сфере внешних отношений.

Другие органы системы государственного управления осуществляют свою международную деятельность в области внешней политики на основе программы Президента Республики Арцах по согласованию с Министерством иностранных дел.

Министерство иностранных дел координирует официальную международную деятельность и международные связи других органов государственного управления.

С официальными заявлениями по вопросам внешней политики выступают Президент Республики Арцах, министр иностранных дел Республики Арцах, а другие должностные лица - по поручению Президента Республики Арцах.

Официальная информация внешнеполитического характера публикуется пресс-секретарем или информационной службой Президента Республики Арцах, пресс-секретарем либо информационной службой Министерства иностранных дел, а также уполномоченными Министерством иностранных дел представителями.

Официальные лица и представители органов государственного управления в рамках своих полномочий могут выступать с заявлениями и комментариями по отдельным вопросам внешней политики только в соответствии с позициями, согласованными с Министерством иностранных дел Республики Арцах.

Отношения органов государственного управления Республики Арцах с официальными лицами и органами иностранных государств, международных организаций осуществляются по согласованию с МИД. Органы государственного управления Республики Арцах в установленные сроки представляют в Министерство иностранных дел отчет о процессе и результатах международного сотрудничества".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 18 августа
В Армении почтили память героев Ошаканской битвыВ Армении почтили память героев Ошаканской битвы
Глава ВАК: Решение Минобразования по диссертации ректора АГЭУ можно опротестовать в судеГлава ВАК: Решение Минобразования по диссертации ректора АГЭУ можно опротестовать в суде
В Армении сдан в эксплуатацию первый морг для вскрытия тел умерших от COVID-19В Армении сдан в эксплуатацию первый морг для вскрытия тел умерших от COVID-19
Пресечена попытка кражи платежного терминалаПресечена попытка кражи платежного терминала
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Поиск по дням

2013 , 2014