Понедельник, 17 Августа 2020 11:40

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал Указ о координации деятельности органов государственного управления республики в проведении единой внешней политики.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, В документе, в частности, отмечается:

"В системе государственного управления Республики Арцах Министерство иностранных дел является органом, который разрабатывает и реализует политику Правительства Республики в сфере внешних отношений.

Другие органы системы государственного управления осуществляют свою международную деятельность в области внешней политики на основе программы Президента Республики Арцах по согласованию с Министерством иностранных дел.

Министерство иностранных дел координирует официальную международную деятельность и международные связи других органов государственного управления.

С официальными заявлениями по вопросам внешней политики выступают Президент Республики Арцах, министр иностранных дел Республики Арцах, а другие должностные лица - по поручению Президента Республики Арцах.

Официальная информация внешнеполитического характера публикуется пресс-секретарем или информационной службой Президента Республики Арцах, пресс-секретарем либо информационной службой Министерства иностранных дел, а также уполномоченными Министерством иностранных дел представителями.

Официальные лица и представители органов государственного управления в рамках своих полномочий могут выступать с заявлениями и комментариями по отдельным вопросам внешней политики только в соответствии с позициями, согласованными с Министерством иностранных дел Республики Арцах.

Отношения органов государственного управления Республики Арцах с официальными лицами и органами иностранных государств, международных организаций осуществляются по согласованию с МИД. Органы государственного управления Республики Арцах в установленные сроки представляют в Министерство иностранных дел отчет о процессе и результатах международного сотрудничества".