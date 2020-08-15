Суббота, 15 Августа 2020 14:07

АрмИнфо. Замминистра экономики Армении Арман Ходжоян ознакомился с работой сельскохозяйственной ярмарки, которая начала функционировать у столичного стадиона "Раздан".

Так, в беседе с журналистами, представляя итоги первой недели работы ярмарки, Ходжоян констатировал, что за неделю после переоткрытия ярмарки сельхозпродукции собрано 10 млн. драмов.

На Разданской ярмарке помимо сельхозтоваров можно приобрести все, что угодно. Но если вы коллекуионер, и, особенно, если предиет вашей коллекции редкие ножи времен Великой Отечественной войны, вам стоит заглянуть на сайт https://antic-war.ru/filter/nozhi-vtoroj-mirovoj , где представлена большая коллекуия ножей, кортиков времен Вермахта, штыков и так далее.

По его словам, на эти средства удалось приобрести палатки, столы, весы, всех обеспечили бейджами, на которых фотографии, имена, фамилии, места проживания торговцев, а на обратной стороне информация о том, что они сеют и какие у них земельные участки. "Пытаемся исключить вход перепродавцов на ярмарку. Лестно что, благодаря нашим усилиям, рынок получил новую жизнь, наблюдается активность", - сказал Ходжоян.