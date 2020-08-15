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 Суббота, 15 Августа 2020 13:30
Марианна Мкртчян

Lydian Armenia считает абсурдными утверждения о существовании урановой опасности на Амулсарском руднике

Lydian Armenia считает абсурдными утверждения о существовании урановой опасности на Амулсарском руднике

АрмИнфо. Компания Lydian Armenia выступила с очередным заявлением, в котором указала на абсурдность утверждений, что  на Амулсарском руднике существует урановая опасность.

Так, в заявлении компании, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится:  "Некоторые круги, которые на протяжении лет специализировались на распространении лжи об Амулсаре, к прочей чепухе добавили тезис, что мол на Амулсарском руднике существует урановая опасность, ссылаясь на "громовские" исследования, сделанные в советские времена (1952-1954 гг)".

В компании проинформировали, что 14 августа текущего года, Госкомитет по регулированию ядерной безопасности на основании "громовского" отчета, отчета Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) Амулсарского проекта, результатов лабораторных проб из около 50 000 скважин, а также повторных исследований проб представляющих наибольший интересных  и полевых замеров представил результаты испытаний в Минокружающей среды, (копию предоставил Lydian Armenia).

"Результаты подтверждают правоту Lydian Armenia и в этом вопросе. В частности, по результатам исследования отмечается:

- Территория, указанная в "громовском" отчете, находится за пределами Амулсарского рудника;

- Исследовательской работы, проведенной Lydian Armenia, достаточно для подготовки документов  ОВОС и Оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ);

- Соответствующие разделы документов ОВОС и ОЭСВ соответствуют Правилам радиационной безопасности РА, а также требованиям норм безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);

- Нет необходимости для пересмотра документов ОВОС и ОЭСВ по части радиационной безопасности", - отмечается в заявлении компании.

При этом в Lydian напомнили, что неоднократно представляли доказательства того, что утверждения об урановой опасности являются очередной ложью, а Оценка воздействия на окружающую среду Амулсара доказывает, что все исследования были проведены надлежащим образом и что на Амулсаре нет ни опасности радиации или урана.

"Таким образом, надеемся, что страницу очередной фальсификации вокруг Амулсара можно будет считать закрытой с неоспоримым научным обоснованием", - подытожили в компании.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International.  Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан.  Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблемы и недочеты.  12 августа Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил сегодня о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения. В начале этого года разрабатывающая рудник компания Lydian International, попавшая из-за этого в трудное финансовое положение, заявила о реструктуризации и прошла процедуру делистинга на фондовой бирже Торонто.  Европейский банк реконструкции и развития изначально приняла участие в капитале оффшорной компании Lydian International, зарегистрированной на о.  Джерси, вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая вышла из проекта еще 2 года назад. Участие этих международных партнеров - доноров позволило оффшорной компании выйти на биржевой рынок Канады и привлечь дополнительные инвестиции институциональных инвесторов в лице инвестиционных и пенсионных фондов. Основными кредиторами на сегодняшний день остаются Orion Resource Partners, Osisko Mining и Resource Capital.  Ответственный сотрудник Банка Фиданка МакГрат отмечает, что текущие события вокруг Амулсарского рудника приносят ЕБРР ощутимый репутационный ущерб, даже после того, как пакет акций ЕБРР в Lydian International будут ликвидирован. 

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