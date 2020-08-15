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 Суббота, 15 Августа 2020 13:25
Карина Манукян

Раскрыто хищение крупных денежных средств посредством поддельных банковских карт

Раскрыто хищение крупных денежных средств посредством поддельных банковских карт

АрмИнфо. Раскрыто хищение крупных денежных средств из банкоматов посредством поддельных банковских карт.

Как сообщает Полиция РА, в отделе по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий главного управления Уголовной полиции была получена оперативная информация о том, что кто-то из банкоматов, принадлежащих одному из иностранных банков Армении, с использованием компьютерной техники, в течение 2019-2020 годов совершил хищение в особо крупных размерах посредством обналичивания.

На основе полученных оперативных сведений были предприняиы масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители сотрудничали с сотрудниками соответствующей службы банка. Были установлены места размещения тех банкоматов, с которых были похищены деньги фальшивыми банковскими картами.

Продолжая оперативно-розыскные мероприятия, были получены оперативные данные о подозреваемом в совершении хищений. Была уточнена личность подозреваемого, а также получены сведения о том, из какого банкомата 13 августа он, возможно, произведет обналичивание. В тот же день сотрудники Главного управления уголовной полиции при попытке обналичивания задержали мужчину 30-летнего жителя Еревана, у которого при личном обыске были обнаружены 3 фальшивые пластиковые карты и наличные деньги.

Были получены фактические данные о том, что только в июле-августе он похитил 7.5 млн. драмов из банкоматов банка с помощью поддельных пластиковых карт. Выяснилось также, что карты были изготовлены в США с использованием компьютерной техники и привезены в Армению, и он, разместив их в банкоматах и набрав соответствующие коды, обналичил суммы разных размеров.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 181 (хищение, совершенное с использованием компьютерной техники в особо крупных размерах) УК РА. Возбужденное уголовное дело направлено в Следственный комитет для предварительного следствия. 30-летний житель Еревана задержан. Следствие продолжается.

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