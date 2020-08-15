Суббота, 15 Августа 2020 13:25

АрмИнфо. Раскрыто хищение крупных денежных средств из банкоматов посредством поддельных банковских карт.

Как сообщает Полиция РА, в отделе по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий главного управления Уголовной полиции была получена оперативная информация о том, что кто-то из банкоматов, принадлежащих одному из иностранных банков Армении, с использованием компьютерной техники, в течение 2019-2020 годов совершил хищение в особо крупных размерах посредством обналичивания.

На основе полученных оперативных сведений были предприняиы масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители сотрудничали с сотрудниками соответствующей службы банка. Были установлены места размещения тех банкоматов, с которых были похищены деньги фальшивыми банковскими картами.

Продолжая оперативно-розыскные мероприятия, были получены оперативные данные о подозреваемом в совершении хищений. Была уточнена личность подозреваемого, а также получены сведения о том, из какого банкомата 13 августа он, возможно, произведет обналичивание. В тот же день сотрудники Главного управления уголовной полиции при попытке обналичивания задержали мужчину 30-летнего жителя Еревана, у которого при личном обыске были обнаружены 3 фальшивые пластиковые карты и наличные деньги.

Были получены фактические данные о том, что только в июле-августе он похитил 7.5 млн. драмов из банкоматов банка с помощью поддельных пластиковых карт. Выяснилось также, что карты были изготовлены в США с использованием компьютерной техники и привезены в Армению, и он, разместив их в банкоматах и набрав соответствующие коды, обналичил суммы разных размеров.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 181 (хищение, совершенное с использованием компьютерной техники в особо крупных размерах) УК РА. Возбужденное уголовное дело направлено в Следственный комитет для предварительного следствия. 30-летний житель Еревана задержан. Следствие продолжается.