Суббота, 15 Августа 2020 12:50

АрмИнфо. По данным на 11:00 15 августа, в Армении выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 41495 человек. Об этом сообщает Единый информационный центр.

Согласно источнику, при этом выздоровели еще 360 человек, и таким образом общее число выздоровевших пациентов достигло 34 484.

За последние сутки болезнь унесла жизни 3 человек, и общее число летальных исходов достигло 817.

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За минувший день был зафиксирован также 3 случая смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 242. Общее число смертей от коронавируса и сопутствующих болезней достигло 1059.

На данный момент фактическое лечение получают 5952 пациента. В общей сложности, в республике было проведено 183 789 тестов на коронавирус (из них 1827 - за последние сутки).