Пятница, 14 Августа 2020 12:53

АрмИнфо. На фоне полной разобщенности и неспособности оппозиции объединить усилия, приходится констатировать отсутствие в Армении реальной политической альтернативы Николу Пашиняну. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"Армянский премьер выделяется достаточно жесткими методами борьбы со своими политическими противниками. Важно отметить, что речь идет не только о представителях "бывших", но и о его противниках потенциальных. На мой взгляд, подобная политика Пашиняна, в пику многочисленным прогнозам о его скором провале, приносит свои дивиденды и успех. За 2 года его нахождения у власти, конечно, имели место проявления и недовольства. Однако признаков радикальных изменений в общественных настроениях я не замечаю", - заметил он. Подобное положение дел, согласно Крылову, свидетельствует об успешности премьера в разрешении социально-экономических проблем. Параллельно в армянском обществе все- таки наблюдается и некоторое снижение популярности Пашиняна. Последнее помимо коронавируса объясняется медленным темпом реформ и неудовлетворенным запросом общества на их ускорение и радикализацию.

На этом фоне политолог констатирует в Армении радикальную смену модели власти. Публичный приход Пашиняна к власти придал армянской политике столь недостающий ей прежде публичный характер. До "бархатной" революции решения принимались в кабинетах, в кулуарах, где угодно, но только не в публичном, открытом пространстве. А участниками кулуарных процессов, согласно Крылову, были практически все основные политические фигуры. Все, кто в подобные игры играть не мог или не хотел оказывались вне политических процессов.

Суть подобной модели власти политолог сравнил со столь любимой Сержем Саргсяном игрой в шахматы. С одним <но> - экс-президент одновременно двигал на доске и белые, и черные фигуры. И подобная <игра> могла продолжаться еще долго, учитывая, что она велась с условием формального соблюдения Конституции. И в стране даже проводились выборы, исход которых, однако, изначально формировал и определял лишь один человек, а не народ.

<Таким образом, смена власти в Армении с <шахматной> на публичную стала результатом многолетнего нарушения законности и демократии, нарушения права участия граждан в управлении страной. Инструментом прихода Пашиняна на место Саргсяна стал все тот же массовый протест общества. По своей форме незаконный, но по своей сути возвративший армянскому народу, гражданам Армении право и возможность реально участвовать в управлении государством> подытожил российский политолог.