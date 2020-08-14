Пятница, 14 Августа 2020 12:31

АрмИнфо. Кандидаты на должность судей антикоррупционного суда пройдут многоступенчатую фильтрацию. Об этом сообщила 14 августа замминистра юстиции РА Србуи Галян в ходе обсуждений на тему создания данного судебного органа.

Напомним, что соответствующим проектом, который уже вынесен на общественное обсуждение, предлагается создать специализированный антикоррупционный суд с числом не менее 25 судей, 20 из которых будут рассматривать дела о коррупционных преступлениях, предусмотренных приложением 6 Уголовного кодекса РА, а 5 - дела, вытекающие из заявлений и исков, представленных на основании закона о взыскании имущества незаконного происхождения. Пакетом проектов предлагается также создать специализированный апелляционный антикоррупционный суд с численностью не менее 10 судей. Согласно предлагаемым проектам поправкам, уголовная палата в Кассационном суде будет состоять из 8 судей, а гражданская и административная палата - по 13 судей соответственно.

Проектами установлены порядок пополнения отдела антикоррупционной специализации списка кандидатов в судьи, а также требования к данным кандидатам, ограничения на назначение судьей, структуры проверки во всех инстанциях добропорядочности кандидатов в судьи. В частности, как проинформировала Галян, добропорядочность кандидато в судьи будет проверена Антикоррупционной комиссией, с учетом экспертного консультативного мнения. Кандидатам на должность судьи выдвигаются определенные требования. Так, их кандидатуры не будут рассмотрены, если во время выполнения их предыдущих служебных обязанностей они получали дисциплинарное взыскание и привлекались к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, будут отсеяны кандидаты, по вынесенным судебным решениям которых ЕСПЧ впоследствии выявлял нарушения прав человека.

Галян отметила также, что конкурс на должность судей будет проводиться на открытой и прозрачной основе, и общественность получит возможность ознакомиться с данной информацией. Отобранные на конкурсной основе кандидаты пройдут специализированные курсы, и будут назначены на судейские должности на основе положительных оценок.

Замминистра также проинформировала о планах создания органа предварительного следствия, который будет заниматься расследованием дел коррупционного характера.

Добавим, что ранее Министерство юстиции РА представило на общественное обсуждение пакет проектов конституционных законов и смежных законов Республики Армения <О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон <Судебный кодекс>>, <О внесении дополнений в Конституционный закон <Регламент Национального собрания>>. Указанные проекты размещены на едином сайте публикации правовых актов www.e­draft.am . Вышеотмеченные пакеты проектов направлены на создание антикоррупционного суда.