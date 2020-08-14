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 Пятница, 14 Августа 2020 11:36
Марианна Мкртчян

Президент Армении пригласил Гендиректора МАГАТЭ в Ереван на "Армянский саммит мыслей"

Президент Армении пригласил Гендиректора МАГАТЭ в Ереван на "Армянский саммит мыслей"

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян написал письмо Генеральном директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси, в котором пригласил последнего посетить Ереван, и принять участие, в запланированном на  10-11 октября "Армянском саммите мыслей".  Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

Отметив, что в этом году саммит будет посвящен геополитике, энергетике и искусственному интеллекту, Саркисян выразил надежду, что генеральный директор МАГАТЭ внесет свой вклад в успех конференции. По его словам, участники, представляющие разные сферы, объединяющие политику, науку и бизнес, представят богатство и разнообразие взглядов по представленным темам.

"Основываясь на успехах 2019 года, мы будем стремиться сделать саммит в Армении ежегодным. Организация саммита за пределами Шамони (Франция) расширит его географию, откроет новые идеи и возможности",

- сказал Саркисян

Он также добавил, что энергетика в целом и ядерная энергия в частности входят в его особые интересы, и в этом контексте напомнил, что был первым председателем Совета глобальной энергетической безопасности Всемирного экономического форума ((World Economic Forum)) в Давосе, и часто говорил о роли энергетики в современном мире.

В конце письма Саркисян проинформировал Гросси о деталях наступательных действий, инициированных Азербайджаном в середине июля на Тавушском участке армяно- азербайджанской границы. По словам президента, в то время, когда коронавирус стал серьезным вызовом для почти всех стран мира и наций, Азербайджан нападает на Армению. По его словам, нападение Азербайджана на мирных жителей, школы и объекты инфраструктуры, а также угроза ракетного обстрела Армянской АЭС непростительны.

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