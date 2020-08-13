Четверг, 13 Августа 2020 16:00

АрмИнфо. Обнаружен и задержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировки. Об этом сообщает пресс- служба Генпрокуратуры Армении.

Следствием установлено, что для решения вопроса о возврате денежной задолженности у лица, содержащегося в УИУ, гражданин обратился к <вору в законе>, который впоследствии поручил это дело члену возглавляемой им группировки. Последний связался с так называемым <смотрителем зоны>, и тот предпринял сооветствующие действия в направлении решения этого вопроса.

13 августа в результате обысков был обнаружен и задержан <вор в законе>, а также участник руководимой им группировки.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается; проводятся все необходимые и адекватные действия для выяснения полного круга участников группировки и вовлеченных в нее лиц.