Четверг, 13 Августа 2020 15:23

АрмИнфо. Сотрудникам правительства США в Армении запрещено использовать армянских авиаперевозчиков для официальных поездок. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте посольства США в РА.

Так, в разделе оповещение о безопасности, отмечается, что все авиакомпании, сертифицированные в Армении, в июне текущего года были добавлены в Список безопасности полетов ЕС после дальнейшей оценки возможностей страны в области контроля за обеспечением безопасности полетов. В сообщении диппредставительства отмечается, что решение будет в силе как минимум до 2022 года, и фактически запрещает выполнение рейсов в страны ЕС авиакомпаниям, базирующимся в Армении

"Учитывая эту оценку, сотрудникам правительства США в Армении запрещено использовать армянских авиаперевозчиков для официальных поездок. Под запрет подпадают: Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball", - отмечается в сообщении, при этом рекомендуется учитывать вышеотмеченное сообщении при планировании поездки, а также ознакомиться с оценкой и выводами ЕС.

Как ранее сообщало АрмИнфо, авиаперевозчики, получившие сертификаты в Армении, включены в черный список Европейской комиссии по безопасности полетов ЕС.