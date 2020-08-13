Четверг, 13 Августа 2020 15:17

АрмИнфо. Вне зависимости от исхода текущего противостояния между белорусским народом и режимом, от того кто будет президентом, в результате последних событий этот президент будет президентом совершенно иной Беларуси. Даже если этим президентом будет Лукашенко. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Иными словами, я просто убежден в том, что белорусский народ уже зарегистрировал удачу в борьбе с режимом. В том смысле, что это уже далеко не тот народ, который существовал до 9 августа. После ночных рукопашных боев митингующие и милиция взяли паузу. Но я думаю, что у Беларуси все еще впереди. Последние события в Минске, других городах страны - проявление общенародного недовольства 26-летним правлением Лукашенко", - заметил он.

"Необходимо понимать, что основной движущей силой этого недовольства является постсоветское поколение белорусов. Молодые люди не видевшие страны Советов, не испорченные этой страной и уставшие от рудиментов СССР в виде колхозных нравов. Подобное правление в находящейся в центре Европы Беларуси не могло продолжаться бесконечно и сегодня уже пришло время собирать камни", - считает Меграбян. Эксперт не исключает, что ответом руководства Беларуси в случае продолжения акций протеста могут стать жесткие, силовые методы по их разгону с соответствующими последствиями. По его оценкам, в этом случае, не приходится исключать и российского вмешательства. Подобные шаги Меграбян оценивает как самоубийственные и способные повлечь за собой большие проблемы и трагедии для всех участников. Эксперт убежден в главном - в любом случае обратить вспять колесо истории подобные шаги уже не способны.

По последним данным ЦИК Беларуси, по итогам президентских выборов Лукашенко победил с 80,23% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская около 10%. Жители Минска и других городов несколько дней подряд выходят на улицы в знак несогласия с итогами выборов президента. Демонстранты считают результаты выборов сфальсифицированными. Во время акции протеста в Минске в результате взрыва погиб один человек, более 50 получили ранения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже поздравил Лукашенко с очередным переизбранием.