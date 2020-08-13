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 Четверг, 13 Августа 2020 14:26
Давид Степанян

Израильский политолог: Армения на водоразделе между приемом ливанских армян и оттоком собственных граждан

Израильский политолог: Армения на водоразделе между приемом ливанских армян и оттоком собственных граждан

АрмИнфо.В условиях, в которых сегодня оказались ливанские армяне можно ожидать их массового исхода на историческую родину или в другие страны. Вчера в Армению уже прибыло около сотни беженцев из Ливана.  Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский общественный деятель, политолог Авигдор Эскин.

"Армянская община сильно пострадала от взрыва: 15 армян погибло, около 300 ранено, масштабы материального ущерба колоссальны. Сегодня в Ливане все еще проживает около 150 тысяч армян. В мирные времена они считались процветающей общиной процветающей страны Ближнего Востока. Однако уже почти год страна переживает тяжелейший экономический и политический кризис. Армяне оказалась между мусульманами суннитами, мусульманами шиитами, христианами маронитами и друзами.  После взрыва в порту Бейрута Ливан оказался единой зоной бедствия - 80% товаров доставлялись в Ливан через несуществующий ныне порт. Людям грозит голод", - обрисовал обстановку Эскин.

Армения, по его оценкам, является ярко-выраженным примером национального государства. Одной из изначальных задач которого было собирание всех армян диаспоры в своей обретшей независимость стране. Однако, в первые 30 лет независимости поток из диаспоры на историческую родину был невелик. Меж тем, число покинувших Армению составляет от трети до половины ее граждан. В этом контексте, политолог считает уместным вспомнить Израиль за 72 года независимости умноживший еврейское население в двенадцать раз.

Эскин признает, что большинство прибывших в Израиль после его образования в 1948 году не руководствовалось идеалистическими позывами. Как правило, прибывали в Израиль в поисках прибежища от невзгод или просто лучшей жизни. И едва ли большая часть того же миллиона репатриантов, прибывших за последние 30 лет только из бывших стран СССР, сделала это по 2000-летнему зову Сиона. В большей степени вынужденным перемещением, нежели актом идеализма стала и массовая иммиграция в Израиль из Европы и арабских стран в конце сороковых и в пятидесятых годах прошлого века.

"Какие полезные выводы может сделать из этого Армения? Важнейшую роль в таких случаях играет готовность страны к приему беженцев из диаспоры и умение использовать кризисную ситуацию для массовой иммиграции. Это должно включать программу абсорбции для новоприбывших. В Израиле репатриантам оказывалась помощь в приобретении жилья, в изучении языка, в трудоустройстве. Немаловажным фактором является и прямая работа с оказавшимися в бедственном или кризисном положении соотечественниками. Им следует оказывать прямую помощь на месте и обеспечить переезд на историческую родину", - отметил он.

Все это, по оценкам Эскина, чрезвычайно важно, но вторично. Поскольку решают все не цифры, а качественное, идеалистическое устремление. И его следствие - атмосфера поощрения возвращения на Родину. В этом свете, он отметил, что процентов 10 или 20 репатриантов были пламенными сионистами. И были готовы годами жить в палатках, осушать болота и орошать пустыню. И именно эти люди создали атмосферу и повлекли за собой других. Политика всех правительств Израиля по поощрению алии (возвращения на Землю Обетованную), согласно политологу, стала следствием именно данной мощнейшей идеологической волны.

"При любом кризисе в диаспоре лидеры Израиля призывали соотечественников к возвращению домой. И их слова были подкреплены делами нашего специального международного агентства "Сохнут". Именно этого идейного и идеалистического всплеска и укрепления национального сознания недостает сегодня Армении. Как только правительство станет выразителем идеи возвращения, любой кризис будет его катализатором. А вот отсутствие идеализма вкупе с кризисом управления дают отток населения из страны в диаспору. Сейчас Армения стоит перед нелегким испытанием. Она может способствовать иммиграции десятков тысяч армян Ливана или оставаться пассивным свидетелем иммиграции десятков тысяч собственных граждан из-за экономического кризиса вследствие карантина. Это суровая действительность с которой могут соперничать только истинные идеалы", - подытожил Эскин. 

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