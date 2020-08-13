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 Четверг, 13 Августа 2020 14:16
Карина Манукян

Активисты проведут велосипедное шествие против разработки Амулсара

Активисты проведут велосипедное шествие против разработки Амулсара

АрмИнфо.13 августа в Ереване зеленые активисты проведут велосипедное шествие против разработки Амулсарского месторождения.

Согласно сообщению инициаторов мероприятия, шествие продемонстрирует также солидарность и поддержку жителям Джермука, которые активно выступают против Амулсарского проекта. В рамках велосипедного шествия активисты планируют разъезжать по столичным улицам и через громкоговорители оповещать о ситуации в Амулсаре.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты.

Накануне Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил сегодня о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения. В начале этого года разрабатывающая рудник компания Lydian International, попавшая из-за этого в трудное финансовое положение, заявила о реструктуризации и прошла процедуру делистинга на фондовой бирже Торонто. Европейский банк реконструкции и развития изначально приняла участие в капитале оффшорной компании Lydian International, зарегистрированной на о. Джерси, вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая вышла из проекта еще 2 года назад. Участие этих международных партнеров - доноров позволило оффшорной компании выйти на биржевой рынок Канады и привлечь дополнительные инвестиции институциональных инвесторов в лице инвестиционных и пенсионных фондов. Основными кредиторами на сегодняшний день остаются Orion Resource Partners, Osisko Mining и Resource Capital.

Ответственный сотрудник Банка Фиданка МакГрат отмечает, что текущие события вокруг Амулсарского рудника приносят ЕБРР ощутимый репутационный ущерб, даже после того, как пакет акций ЕБРР в Lydian International будут ликвидирован.

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