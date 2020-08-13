Четверг, 13 Августа 2020 12:32

АрмИнфо. Ни Азербайджан, ни Турция не смирились с итогами Тавушской операции, и будут выжидать удобного случая для реванша. Такого мнения придерживается экс-советник президента Арцаха, военный эксперт Тигран Абраамян.

Он констатировал, что после боестолкновений на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, наблюдаются интенсивные взаимные визиты военного руководства Азербайджана и Турции, причем на разных уровнях.

"Очевидно, что ни Азербайджан, ни Турция не смирились с итогами Тавушской операции, и будут выжидать удобного случая для реванша. По крайне мере они попытаются. Заявления министра обороны РА и начальника Генерального штаба Вооруженных сил, встречи и шаги, направленные на повышение боеготовности войск, показывают, что армянское военное ведомство полностью осознает серьезность ситуации и старается предпринимать шаги в соответствии с ней.

После событий в Тавуше премьер-министр Армении на заседании правительства дал оценки произошедшему, и его последствиям. Диагноз поставлен правильно, но за этим должны последовать действия", - написал Абрамян на своей странице в Фейсбук.

По убеждению эксперта, здесь вопрос не в том, что турецко-азербайджанский удар последует через 10 дней, 1 месяц или 1 год. Он указал на очевидность того, что операция в Тавуше не завершена полностью, а восточно-западные соседи Армении, по крайней мере, внешне демонстрируют активные политические и военные движения, которые на данном этапе проявляется в виде совместных учений. "Нужно быстро действовать", - подытожил Абраамян.

Отметим, что накануне в Баку министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Яшар Гюлер, а также командующие видами войск и другие высокопоставленные военные. Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, турецкая делегация будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. В учениях принимают участия подразделения Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран. В учениях задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск с 1 по 5 августа прошли в Баку и Нахиджеване, а учения с участием военной авиации с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахиджеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Следует также отметить, что 11 августа в Анкаре побывали главы МИД Джейхун Байрамов и Минобороны Закир Гасанов, которые были приняты президентом Турции Реджепом Таййипом Эрдоганом.