Вторник, 11 Августа 2020 21:26

АрмИнфо.Дело «ООО «Б.М.Л. Арзни» и управляющего банкротством того же ООО против Банка «Анелик»,(в настоящем - IDBank)», по которому компания требует от Банка уплату штрафа в размере 22 миллионов долларов США, находится в кассационном суде.

Напомним, что 12-го марта этого года апелляционной суд удовлетворил иск IDBank-а, отменив приговор суда первой инстанции о взыскании 22 миллионов долларов с Банка. Отмеченный штраф был установлен соглашением, подписанным в 2015 году между Банком и компанией «Б.М.Л. Арзни», которое, кстати, по иному делу судом по делам о банкротстве было объявлено недействительным,а в результате - не имеющим юридическую силу.

В настоящее время апелляцию против приговора аппеляционногосуда по делу о взыскании с Банка 22 миллионов долларов США подала не только компания «Б.М.Л. Арзни», требуя отменить приговор апелляционного суда, но и IDBank, требуя пересмотреть обоснования, выдвинутые апелляционным судом.

«Это не значит, что мы недовольны приговором апелляционного суда, тем не менее, мы считаем, что есть все основания для пересмотрения кассационным судом обоснований, указанных апелляционным судом. В течение этого месяца станет ясно, приметкассационный суд жалобы или нет, но хочу напомнить еще раз, что мы имеем дело с человеком, известным своей недобросовестностью:создается впечатление, что он осуществляет спланированную атаку на банковскую систему, пытаясь вымогать деньги путем явного мошенничества. Акционер Банка, кстати, обратился в СНБ с сообщением о преступлении. Напомню также, что соглашение, по которому Г. Афандян, фактический бенефициар компании «Б.М.Л. Арзни», пытается получить от Банка неслыханный штраф - 22 миллиона долларов США - был признан недействительным судом первой инстанции», - сказал председатель Правления Банка Мгер Абраамян и выразил надежду, что суд и на этот раз будет действовать в пределах разумного и в рамках закона.

Напомним, что племянник бывшего владельца компании «Б.М.Л. Арзни»ГеворгаАфандяна недавно был назначен заместителем Генерального прокурора РА. В Банке не прокомментировали это назначение, но выразили надежду, что это никоим образом не повлияет на осуществление правосудия.