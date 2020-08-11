Arminfo.info




﻿
 Вторник, 11 Августа 2020 21:26

Скандальное дело, угрожающее банковской системе, находится в кассационном суде

Скандальное дело, угрожающее банковской системе, находится в кассационном суде

АрмИнфо.Дело «ООО «Б.М.Л. Арзни» и управляющего банкротством того же ООО против Банка «Анелик»,(в настоящем - IDBank)», по которому компания требует от Банка уплату штрафа в размере 22 миллионов долларов США, находится в кассационном суде.

Напомним, что 12-го марта этого года апелляционной суд удовлетворил иск IDBank-а, отменив приговор суда первой инстанции о взыскании 22 миллионов долларов с Банка. Отмеченный штраф был установлен соглашением, подписанным в 2015 году между Банком и компанией «Б.М.Л. Арзни», которое, кстати, по иному делу судом по делам о банкротстве было объявлено недействительным,а в результате - не имеющим юридическую силу.

В настоящее время апелляцию против приговора аппеляционногосуда по делу о взыскании с Банка 22 миллионов долларов США подала не только компания «Б.М.Л. Арзни», требуя отменить приговор апелляционного суда, но и IDBank, требуя пересмотреть обоснования, выдвинутые апелляционным судом.

«Это не значит, что мы недовольны приговором апелляционного суда, тем не менее, мы считаем, что есть все основания для пересмотрения кассационным судом обоснований, указанных апелляционным судом. В течение этого месяца станет ясно, приметкассационный суд жалобы или нет, но хочу напомнить еще раз, что мы имеем дело с человеком, известным своей недобросовестностью:создается впечатление, что он осуществляет спланированную атаку на банковскую систему, пытаясь вымогать деньги путем явного мошенничества. Акционер Банка, кстати, обратился в СНБ с сообщением о преступлении. Напомню также, что соглашение, по которому Г. Афандян, фактический бенефициар компании «Б.М.Л. Арзни», пытается получить от Банка неслыханный штраф - 22 миллиона долларов США - был признан недействительным судом первой инстанции», - сказал председатель Правления Банка Мгер Абраамян и выразил надежду, что суд и на этот раз будет действовать в пределах разумного и в рамках закона.

Напомним, что племянник бывшего владельца компании «Б.М.Л. Арзни»ГеворгаАфандяна недавно был назначен заместителем Генерального прокурора РА. В Банке не прокомментировали это назначение, но выразили надежду, что это никоим образом не повлияет на осуществление правосудия.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Beeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и ШенгавитBeeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и Шенгавит
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14 августа
Россия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентябряРоссия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентября
Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмовБывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов
Задержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировкиЗадержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировки
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Поиск по дням

2013 , 2014