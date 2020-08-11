Вторник, 11 Августа 2020 15:56

АрмИнфо.На мой взгляд, заявлению министра иностранных дел Армении придают чересчур большое значение, причем, как в Армении, так и в Азербайджане. Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский политолог Александр Цинкер, комментируя интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна The Jerusalem Post.

Мнацаканян в интервью израильскому изданию призвал Израиль прекратить продажи оружия Азербайджану, назвав продажу оружия одной из нерешённых проблем для Армении. "Продажа оружия Азербайджану смертельна, потому что он никогда не колеблется при его использовании против гражданской инфраструктуры, населения. Мы будем последовательно заниматься этим вопросом, который всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки. Израиль должен остановить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном", - заявил министр.

"В случае дипломата анализ политической ситуации и отношений между странами на языке ультиматума неприемлем. И это заявление не способствует начавшемуся процессу активизации и нормализации отношений между нашими странами. С другой стороны заявление не было сделано официально, оно было озвучено в интервью независимому израильскому изданию. И мне хочется верить, что в основе заявления Мнацаканяна лежали его личные эмоции, а не только-только формирующаяся политика Армении в отношении Израиля", - подчеркнул Цинкер.

В этом свете, политолог подчеркнул, что в результате определенных разъяснений в МИД Израиля отнеслись к заявлению Мнацаканяна с пониманием. К заявлению, по оценкам Цинкера, недипломатичному, но, безусловно, справедливому с точки зрения гражданина Армении.

Израиль в свою очередь, по оценкам политолога, никогда не устанавливает и не развивает собственные межгосударственные отношения в ущерб третьим странам. Аналогичной политики придерживается Армения. В этом свете, Цинкер убежден, что развитие армяно- израильских отношений никоим образом не будет иметь место за счет интересов Ирана или Азербайджана.

В этом свете, политолог прогнозирует, что недовольство Тегерана и Баку в связи с появлением армянского посольства в Израиле со временем уляжется. Особенно в свете отсутствия каких-либо перспектив оказания давления на Ереван и Иерусалим. "Правительства наших стран будут принимать решения связанные с внешней политикой самостоятельно. Так было и будет. Посол Армении Армен Смбатян, начиная с конца июля, находится в Тель-Авиве и занят обустройством посольства. Убежден, что открытие полноценной дипмиссии придаст нашим отношениям новое качество", - подытожил Цинкер.