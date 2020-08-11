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 Вторник, 11 Августа 2020 15:52
Давид Степанян

Взгляд из Москвы: Для озвучивания позиции России в отношении Армении существует МИД

Взгляд из Москвы: Для озвучивания позиции России в отношении Армении существует МИД

АрмИнфо. Внешняя политика России ведется и осуществляется посредством соответствующих ведомств. В этом свете, не считаю уместным рассматривать критические заявления Маргариты Симонян в качестве неких мессиджей Москвы в адрес Еревана. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Александр Скаков.

"Мы знаем, что по мере возникновения необходимости МИД России неоднократно озвучивал довольно примечательные заявления относительно того или иного шага Армении. В подобных случаях Россия всегда выражала собственную позицию достаточно четко. В целом же вне зависимости от периодически возникающих проблем, армяно- российские отношения идут своим нормальным ходом. И никаких трагических событий для Армении или России я не вижу", - подчеркнул он.

Отметив, что кавказское направление на данном этапе не входит в список приоритетов российской дипломатии, Скаков обусловил подобную ситуацию естественным ходом событий на данном направлении. При этом, вне зависимости от данной официальной позиции, в России, по его оценкам, есть деятели, имеющие и выражающие свое особое мнение. Последнее может совпадать, а может не совпадать с позицией Кремля, что также вполне нормально и естественно.

В этом свете, Скаков отметил, что свое субъективное мнение выражают и представители экспертно-аналитического сообщества. Он считает важным не отождествлять с российской официальной политикой и мнения экспертов. Аналитик, в этом свете, не усматривает никакой необходимости в какой-либо реакции российских властей на те или иные заявления тех или иных российских деятелей.

"Существующий уровень армяно-российских отношений сегодня сохраняется. И я лично угроз этим отношениям не усматриваю. Проблемы между Ереваном и Москвой также есть, и они удостаиваются соответствующей реакции на соответствующем уровне. Также понятно, что некоторые лица имеют ожидания, отличающиеся от существующих реалий.

И когда эти ожидания не оправдываются, реагируют довольно остро. Считаю естественной и подобную реакцию, и реакцию на подобную реакцию, и официальную позицию. Проблемы естественны и они решаются - это главное", - подытожил Скаков. 

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