Вторник, 11 Августа 2020 15:15

АрмИнфо. Режим чрезвычайного положения в связи с распространением корнавируса будет продлен еще на один месяц.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства РА, завтра, 12 августа кабмин примет проект соответствующего решения, после чего документ будет направлен на утверждение парламента страны. Предусмотрено, в частности внести изменение в решение правительства

от 16 марта, когда в стране впервые из-а пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайного положения.

Отметим, что ранее комендант режима ЧП, вице-премьер Тигран Авинян отмечал, что режим ЧП будет продлен в последний раз. При этом, многие ограничения будут пересмотрены. В частности, в полном объеме предусмотрено возобновить экспорт товаров, гражданам страны будут возвращены права на проведение митингов и шествий и ряд др.