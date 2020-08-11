Arminfo.info




﻿
 Вторник, 11 Августа 2020 13:38
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении  и Генсек МОФ обсудили ситуацию в Ливане

Глава МИД Армении  и Генсек МОФ обсудили ситуацию в Ливане

АрмИнфо.  Катастрофическую ситуацию, сложившуюся в Ливане в результат мощного взрыва в порту Бейрута обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и Генсек Международной организации Франкофонии (МОФ) Луиз Мушикивабо.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники также обсудили вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи Ливану.

Представляя работу, проделанную правительством Армении по поддержке ливанского народа, Мнацаканян подчеркнул, что как страна, председательствующая на Саммите Франкофонии, РА придает важность содействия франкофонской семьи народу Ливана в преодолении обрушившегося на него кризиса и достойном выходе из этой катастрофической ситуации.

Собеседники также обменялись мнениями о процессах в регионе действия МОФ и путях решения проблем, стоящих перед организацией. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Beeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и ШенгавитBeeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и Шенгавит
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14 августа
Россия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентябряРоссия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентября
Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмовБывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов
Задержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировкиЗадержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировки
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Поиск по дням

2013 , 2014