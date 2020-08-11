Вторник, 11 Августа 2020 13:38

АрмИнфо. Катастрофическую ситуацию, сложившуюся в Ливане в результат мощного взрыва в порту Бейрута обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и Генсек Международной организации Франкофонии (МОФ) Луиз Мушикивабо.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники также обсудили вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи Ливану.

Представляя работу, проделанную правительством Армении по поддержке ливанского народа, Мнацаканян подчеркнул, что как страна, председательствующая на Саммите Франкофонии, РА придает важность содействия франкофонской семьи народу Ливана в преодолении обрушившегося на него кризиса и достойном выходе из этой катастрофической ситуации.

Собеседники также обменялись мнениями о процессах в регионе действия МОФ и путях решения проблем, стоящих перед организацией.