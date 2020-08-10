Понедельник, 10 Августа 2020 15:30

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна Тигран Есаян покинул пост замначальника Полиции Армении. Соответствующий указ опубликован на сайте президент РА.

Заметим, что еще 6 августа в СМИ была растиражирована информация о том, что сразу два замначальника полиции РА Айк Мгрян и Тигран Есаян написали заявления об уходе.

После смены власти Айк Мгрян был руководителем административного района Нор Норк, затем короткое время - заместителем начальника уголовно-исполнительного учреждения <Армавир>, после чего был назначен на должность заместителя начальника полиции Армении. Он также руководил выполнением предписаний в рамках чрезвычайного положения. Тигран Есаян в 2012-19 гг. был первым заместителем начальника учебного комплекса полиции РА.