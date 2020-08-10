Понедельник, 10 Августа 2020 11:58

АрмИнфо. Рисуемая в контексте нынешних информационных войн картина армяно-российских отношений весьма далека от их реального содержания. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"Рассматривая содержание и особенно заголовки различных армянских и российских изданий, у любого непосвященного в реальную ситуацию человека складывается впечатление, что отношения между нашими странами складываются весьма сложно и противоречиво. Критических статей с такими же оценками армяно-российских отношений хватает как в Армении, так и в России", - заметил он.

При этом, эксперт подчеркнул наличие среди статей подобного толка множества публикаций заказного характера. А в заказах публикаций направленных не только против властей Армении, но и против Армении как государства особенно активны соседние страны. Подобная ситуация, по его оценкам, приводит к очевидному дефициту на информационном пространстве информации о, безусловно имеющей место, позитивной повестке армяно-российских отношений.

"Как результат многие в России на сегодняшний день вполне искренне верят в то, что премьер-министр Никол Пашинян ведет страну по украинскому пути в НАТО и т.д. А Армения управляется не из кабинета Пашиняна, а из кабинета Джорджа Сороса. При этом, о главных индикаторах импульсов в двусторонних отношениях либо вообще не говорится, либо говорится крайне мало. К примеру, о том, что именно премьер Армении является единственным из лидеров стран СНГ, оказавшим России реальную, действенную поддержку в борьбе с международным терроризмом", - подчеркнул Крылов.

Примером такой поддержки эксперт считает отправку в Сирию армянских саперов на фоне достаточно сложного и запутанного международного контекста вокруг ситуации в Сирии. И принимая подобное решение, Пашинян не побоялся вызвать недовольство Запада, последнее время единым фронтом выступающего против антитеррористической операции России в Сирии.

"И, конечно же, представляется важной способность Армении предпринимать реальные и действенные меры по сохранению интересов и даже жизни, все еще проживающих в Сирии соотечественников. Все это проявилось в данном решении премьер-министра Армении в полной мере. Убежден, что именно подобные реальные шаги и определяют реальную повестку реальных отношений Москвы и Еревана. Отношений, которые на сегодня носят, безусловно, конструктивный характер", - подытожил Крылов.